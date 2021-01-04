В Балтийское море вошел британский разведывательный корабль

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Разведывательный корабль HMS Echo ("Эко") британского Королевского Военно-морского флота в понедельник вошел в акваторию Балтийского моря, следует из данных веб-камеры, установленной на мосту через датский пролив Большой Бельт.

В настоящее время британский разведчик идет по Балтике в южном направлении. На минувшей неделе он вышел в поход с военно-морской базы в Портсмуте в Англии.

HMS Echo официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Между тем он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.

В декабре 2018 года корабль заходил в Черное море. Тогда в Лондоне заявили, что он был направлен туда "для обеспечения свободы мореплавания в регионе".

Королевский флот располагает еще двумя подобными кораблями - HMS Scott и HMS Enterprise.