Число заболевших COVID-19 в Абхазии превысило девять тысяч

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусом в Абхазии превысило 9 тыс. человек.

Как сообщает в среду оперативный штаб по защите населения, с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Абхазии было протестировано 840 человек, у 224 обнаружена коронавирусная инфекция. За эти дни в республике от Covid-19 скончались 12 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 9182 человека. 129 человек скончались. Выздоровели 7027 человек, добавили в штабе.

В канун новогодних праздников коронавирусной инфекцией заболели президент Абхазии АсланБжания и премьер-министр Александр Анкваб.

Руководитель управления по связям со СМИ Алхаса Чолокуа сообщил в понедельник журналистам о том, что Аслан Бжания чувствует себя хорошо.

"У президента республики нет никаких осложнений, он получает необходимое лечение на самоизоляции и продолжает исполнять свои обязанности дистанционно", - сказал он.

По сообщению пресс-службы кабмина республики, у главы правительства Анкваб болезнь протекает также в легкой форме, госпитализация не требуется.