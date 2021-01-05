Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

РФ уговаривала Саудовскую Аравию не сокращать нефтедобычу

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Россия знала о планируемом добровольном сокращении добычи нефти Саудовской Аравией и просила не делать этого, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции.

"Неправда, что (Александр) Новак (вице-премьер правительства РФ) не знал, какие сокращения планируются, более того, он просил нас не делать этого", - уточнил Абдулазиз бен Сальман

"И мы сказали: нет, мы сделаем. Это серьезно решение нашего лидера поддержать рынок", - добавил он.

Саудовская Аравия Россия

Новости

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Что произошло за день: вторник, 5 января

Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Крушение украинского самолета в Иране

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Нефть подешевела на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+

ОПЕК+ не смогли достигнуть консенсуса, продолжат переговоры во вторник

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');