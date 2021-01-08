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Байден призвал сенат побыстрее утвердить его кандидатов на ключевые должности

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал сенаторов поторопиться с утверждением кандидатов на ключевые посты в его администрации.

"Я надеюсь, что теперь сенат примет меры, чтобы как можно быстрее и честнее провести процесс утверждения этих назначений", - сказал он в ходе выступления.

Байден пояснил, что особенно он заинтересован в быстром назначении госсекретаря, главы Пентагона, министра финансов и министра внутренней безопасности. "Я выдвинул кандидатов на эти должности еще в ноябре", - напомнил он.

Издание The Hill отмечает, что, скорее всего, в ближайшие дни сенат не утвердит ни одного кандидата, предложенного Байденом, и ко дню инаугурации 20 января у избранного президента не будет ни одного утвержденного сенатом члена администрации. Пока что в рабочем графике сената есть только одни слушания: 19 ноября на вопросы сенаторов, как ожидается, ответит Лойд Остин, которого Байден предложил назначить главой Пентагона.

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