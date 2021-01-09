Что случилось этой ночью: суббота, 9 января

Сход лавины в Норильске с жертвами, бессрочная блокировка твиттера Трампа, подорожание газа в Европе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На горнолыжном курорте в Норильске сошла лавина. Засыпало снегом несколько домиков, где находились люди. Семью из четырех человек обнаружили живыми. Два человека погибли, в том числе малолетний ребенок, подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу - все они были одной семьей, поиски отца продолжаются. Синоптики Красноярского края предупредили об опасности повторного схода лавин до 11 января.

- Пелоси высказала опасения о последних днях Трампа у власти. Спикер палаты представителей считает, что Трамп может инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска. Также она предупредила, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, Конгресс предпримет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти.

- Twitter решил бессрочно заморозить аккаунт Трампа. Компания сочла его публикации способными спровоцировать насилие. В ответном заявлении Трамп обвинил Twitter в том, что тот ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа свободы слова.

- Кипр на три недели ужесточит COVID-меры. В соответствии с новыми правилами людям будет позволено покидать дома лишь дважды в сутки по необходимости, без существенных причин из дома уходить нельзя.

- Газ в Европе подорожал до $258/тыс. куб. м. Это максимальное значение с 25 января 2019 года.