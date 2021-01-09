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Синоптики назвали вероятным сход лавин в Красноярском крае до 11 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты прогнозируют лавинную опасность в Красноярском крае, Хакасии и Тыве до понедельника включительно, сообщается на официальном сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"9-11 января в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Предупреждение на сайте ведомства появилось заранее, еще до схода лавины в Норильске.

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снегом спасатели нашли 14-летнего подростка, в тяжелом состоянии он находится в больнице.

В настоящее время поиск людей на месте ЧС продолжается.

Также сообщалось, что власти Норильска ограничили передвижение в районе горы Отдельная из-за угрозы повторного схода лавин.

Красноярский край

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