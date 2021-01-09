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Погибшие под лавиной в Норильске и пострадавший подросток были одной семьей

Поиски их отца в настоящее время продолжаются

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Малолетний ребенок, тело которого спасатели нашли под снежными завалами в районе схода лавины под Норильском, был сыном погибшей женщины, тело которой также ранее было найдено на месте ЧС, сообщили журналистами в пресс-службе красноярского главка СКР.

"В ходе поисковых мероприятий Найдено тело полуторагодовалого ребёнка, сына погибшей женщины", - сказал представитель ведомства.

Ранее в больницу с места происшествия был доставлен 14-летний подросток, также являющийся сыном 36-летней погибшей. В настоящее время спасатели ведут поиски их 45-летнего отца, уточнили в следственном управлении.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снегом спасатели нашли подростка, в тяжелом состоянии он находится в больнице. Также под снежными завали было обнаружено тело женщины и ее полуторагодовалого сына.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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