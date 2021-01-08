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Семью из четырех человек нашли живыми в после схода лавины в Норильске

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора отдельная" в Норильске, под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырех человек, в том числе двое детей.

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