Семью из четырех человек нашли живыми в после схода лавины в Норильске

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора отдельная" в Норильске, под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырех человек, в том числе двое детей.