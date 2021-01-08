Кипр на три недели ужесточит COVID-меры

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Правительство Кипра в пятницу объявило об ужесточении мер по сдерживанию распространения коронавируса, сообщает интернет-портал кипрской газеты Cyprus Mail.

"Последующие три недели нам придется оставаться дома для того, чтобы сдержать распространение вируса. Эти усилия направлены на то, чтобы существенно сократить социальные и профессиональные контакты, поскольку именно в домах и на местах работ выявлено наибольшее количество случаев (заражения)", - сообщил журналистам министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.

В соответствии с новыми правилами людям будет позволено покидать дома лишь дважды в сутки по необходимости, без существенных причин из дома уходить нельзя.

Система общепита будет работать исключительно на вынос. Парикмахерские и салоны красоты пока продолжат работу, но не исключено, что и они вскоре закроются.

Сохранятся режим удаленной работы для школ и общественных служащих, а также ограничения на передвижение между регионами.

Продолжит действовать и комендантский час с 21:00 до 05:00 местного времени.

Также обязательно использование масок вне дома.

Не исключено, что с ближайшего воскресенья опять будет введена система, при которой людям придется получать разрешения на то, чтобы покидать свои дома - в этом случае люди должны будут направить по определенному телефонному номеру текстовое сообщение с объяснением, зачем им необходимо выйти из дома, и затем получить разрешение или отказ на запрос.

В то же время в отличие от первого карантина в марте морские порты и аэропорты Кипра продолжат функционировать.

К ужесточению мер пришлось прибегнуть из-за того, что коечный фонд, выделенный для больных COVID-19, близок к исчерпанию - по состоянию на вечер четверга из 200 коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, были заняты 196.

К началу следующей недели центральная больница Ларнаки должна быть готова разместить еще 40 коек в отделении для пациентов с COVID-19. Еще 30 коек будут размещены в центральной больнице города Пафоса.

По мнению представителя организации общественного здравоохранения Кипра Пабоса Харьялау, эти мощности будут востребованы, даже несмотря на ужесточение карантинных мер.

В то же время он отметил, что эти меры дадут больницам определенную передышку.

Данные по заболевшим COVID-19 на Кипре

В декабре на Кипре было зарегистрировано самое большое количество и заражений, и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, при этом с тех пор количество заражений снижаться не прекращает.

Как сообщили в Минздраве Кипра, за четверг в стране было выявлено 427 новых случаев, общее количество заражений с начала эпидемии превысило 26,2 тыс.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, на Кипре всего зарегистрировано 26 208 случаев коронавируса, умерли 140 человек.