Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Черногории разрешили иностранным гражданам посещать республику без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает портал N1 со ссылкой на министра здравоохранения страны Елену Боровинич-Божович.

"Въезд в Черногорию разрешен без обязательного тестирования на коронавирус", - сказала она, отметив, что эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась. "В настоящее время больницы заполнены на 57,3% заболевшими ковидом, ранее это были 67%", - пояснила министр.

Как отмечает портал, также принято решение восстановить междугородное сообщение в стране. Между тем, по словам Боровинич-Божович, празднование Нового года по старому стилю на улице и в заведениях запрещено. Кафе и рестораны будут работать с 7 утра и до 8 вечера, живая музыка запрещена.

Черногория 22 декабря вела ряд ограничений на новогодние праздники. Иностранным туристам для въезда нужны были отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не ранее, чем за 72 часа до поездки. В противном случае им грозил 14-дневный карантин (на его шестой день можно было сделать тест и закончить самоизоляцию раньше). Также в Черногории действовал комендантский час с 22:00 до 5:00.