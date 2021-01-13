Visa отказалась от покупки Plaid из-за антимонопольного иска Минюста США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc отказалась от запланированного приобретения финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд на фоне антимонопольного иска министерства юстиции США, оспаривающего сделку. Об этом сообщил во вторник Минюст США.

Минюст в ноябре прошлого года подал антимонопольный иск, в котором утверждалось, что сделка позволит Visa незаконно сохранить монополию на рынке дебетовых онлайн-платежей. По мнению правительства, Plaid представляет собой зарождающуюся, но серьезную конкурентную угрозу для Visa на этом рынке, и ликвидация такой угрозы приведет к росту цен, замедлению инноваций и повышению барьеров для выхода на рынок конкурентов.

Visa изначально пообещала защищать сделку, и на июнь было запланировано слушание дела в федеральном суде Северной Калифорнии. Однако Visa и Plaid приняли совместное решение расторгнуть соглашение о слиянии.

Генеральный директор и председатель совета директоров Visa Эл Келли заявил, что, по его мнению, компании в конечном счете выиграли бы судебную тяжбу, поскольку услуги Plaid дополняют услуги Visa. "Однако прошел целый год с тех пор, как мы впервые объявили о нашем намерении приобрести Plaid, а затянувшееся и сложное судебное разбирательство, вероятно, потребует значительного времени для полного урегулирования", - сказал Келли, слова которого приводятся в пресс-релизе компаний.

По мнению главы антимонопольного подразделения Минюста Макана Делрахима, отмена сделки отвечает интересам потребителей. "Plaid и другие будущие инновационные финтех-компании свободны разрабатывать потенциальные альтернативы дебетовым онлайн-услугам Visa, - приводятся его слова в сообщении министерства. - В условиях большей конкуренции потребители могут рассчитывать на снижение цен и улучшение обслуживания".

Оператор крупнейшей в США платежной системы Visa объявил о намерении купить Plaid в середине января прошлого года. С того момента Минюст проводил проверку сделки.

Visa планировала, что сделка будет закрыта в течение трех-шести месяцев.

Plaid, которая была оценена примерно в $2,65 млрд в конце 2018 года в рамках раунда привлечения финансирования, позволяет пользователям связывать банковские счета с финансово-технологическими платформами, в том числе Mint, Acorns, Venmo и Betterment.