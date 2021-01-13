Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 91 594 383+703 003

Visa отказалась от покупки Plaid из-за антимонопольного иска Минюста США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc отказалась от запланированного приобретения финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд на фоне антимонопольного иска министерства юстиции США, оспаривающего сделку. Об этом сообщил во вторник Минюст США.

Минюст в ноябре прошлого года подал антимонопольный иск, в котором утверждалось, что сделка позволит Visa незаконно сохранить монополию на рынке дебетовых онлайн-платежей. По мнению правительства, Plaid представляет собой зарождающуюся, но серьезную конкурентную угрозу для Visa на этом рынке, и ликвидация такой угрозы приведет к росту цен, замедлению инноваций и повышению барьеров для выхода на рынок конкурентов.

Visa изначально пообещала защищать сделку, и на июнь было запланировано слушание дела в федеральном суде Северной Калифорнии. Однако Visa и Plaid приняли совместное решение расторгнуть соглашение о слиянии.

Генеральный директор и председатель совета директоров Visa Эл Келли заявил, что, по его мнению, компании в конечном счете выиграли бы судебную тяжбу, поскольку услуги Plaid дополняют услуги Visa. "Однако прошел целый год с тех пор, как мы впервые объявили о нашем намерении приобрести Plaid, а затянувшееся и сложное судебное разбирательство, вероятно, потребует значительного времени для полного урегулирования", - сказал Келли, слова которого приводятся в пресс-релизе компаний.

По мнению главы антимонопольного подразделения Минюста Макана Делрахима, отмена сделки отвечает интересам потребителей. "Plaid и другие будущие инновационные финтех-компании свободны разрабатывать потенциальные альтернативы дебетовым онлайн-услугам Visa, - приводятся его слова в сообщении министерства. - В условиях большей конкуренции потребители могут рассчитывать на снижение цен и улучшение обслуживания".

Оператор крупнейшей в США платежной системы Visa объявил о намерении купить Plaid в середине января прошлого года. С того момента Минюст проводил проверку сделки.

Visa планировала, что сделка будет закрыта в течение трех-шести месяцев.

Plaid, которая была оценена примерно в $2,65 млрд в конце 2018 года в рамках раунда привлечения финансирования, позволяет пользователям связывать банковские счета с финансово-технологическими платформами, в том числе Mint, Acorns, Venmo и Betterment.

Visa Plaid США

Новости

Правительство Эстонии уйдет в отставку

Пандемия коронавируса

В мире от COVID умерли 1,96 млн человек из более 91,5 млн заразившихся

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции
Выборы в США - 2020

YouTube заморозил канал Трампа

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

На переговорах "нормандской четверки" не удалось найти окончательные решения

Сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия во время инаугурации Байдена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');