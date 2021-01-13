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Армения разрешила въезд иностранцев с отрицательным тестом на COVID

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Армения разрешила въезд иностранных граждан на свою территорию при условии наличия у них сертификата с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, все иностранцы могут въехать в страну воздушным или сухопутным путем.

"Для въезда на территорию Армении требуется сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, анализ должен быть произведен не более чем за 72 часа до въезда. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках", - отметили в МИД.

В ведомстве сообщили, что в случае, если у иностранного гражданина не окажется при себе соответствующего сертификата, то он сможет сдать тест на коронавирус на контрольно-пропускном пункте, после чего будет отправлен на самоизоляцию до получения ответа.

Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2021 годаПандемия коронавируса
Армения Коронавирус

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