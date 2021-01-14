В Монголии третьи сутки фиксируют подземные толчки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН к настоящему времени зарегистрировали более 70 подземных толчков-афтершоков магнитудой более 3 после сильного землетрясения, произошедшего во вторник на территории Монголии вблизи границы с Россией.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 12 января в 00:32 мск в Монголии, ощущалось на территории пяти регионов РФ - наиболее сильно в республике Бурятии и Иркутской области. В Иркутске ощущалось 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 51.31 градусов северной широты 100.40 градусов восточной долготы в акватории озера Хубсугул, которое называют "младшим братом" Байкала.

Согласно оперативным данным с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, к настоящему времени в районе Хубсугула зарегистрирован 71 афтершок магнитудой более 3, из которых более 30 ощущались на территории России, а пять имели магнитуду выше 5. Последний толчок произошел в 4:02 мск, на территории РФ не ощущался.

12 января сильное землетрясение энергетическим классом 15,7 произошло в Монголии на Главном Саянском разломе в котловине Хубсугула. По предварительным данным МЧС, на территории России пострадавших и разрушений нет.

Сообщалось также, что после землетрясения более чем на 40 минут останавливались гидроагрегаты на Иркутской ГЭС "Иркутскэнерго" и установка пиролиза на "Саянскхимпласте".