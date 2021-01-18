Лукашенко доложили о росте военной угрозы Белоруссии от соседних стран

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии оценило активизацию военных мероприятий в сопредельных странах как возрастающую военную угрозу. Об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложил министр обороны страны Виктор Хренин.

Он указал на рост военной активности в сопредельных странах - "не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины". Разрозненные по времени и задачам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу", утверждал министр.

"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия", - считает Хренин. Исходя из этого, Минобороны Белоруссии совместно с российским военным ведомством разработало замысел стратегического учения "Запад-2021".

Как сообщило Минобороны Белоруссии, это учение проведут 10-16 сентября на территории двух стран. "Запад-2021" пройдет под руководством начальников Генштабов Белоруссии и РФ.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что в основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

"По предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне. Это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск Беларуси и России, и вопросы ведения армейских операций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе маневров предполагается отработать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности, оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, заимствовать боевой опыт российских офицеров.

"Совместное стратегическое учение неизменно отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства", - отмечается в сообщении Минобороны Белоруссии.

На прошлой неделе командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

Региональная российско-белорусская группировка войск функционирует с 1999 года.

В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.