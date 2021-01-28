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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:49Заразились
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Собаки будут выявлять COVID у людей по запаху в римском аэропорту

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Компания Italpol провела демонстрацию в римском аэропорту "Фьюмичино" того, как подготовленные ею служебные собаки могут выявлять пассажиров, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг итальянское телевидение.

Компания провела демонстрацию работы собак в одном из терминалов в зоне прилетов аэропорта. В дальнейшем планируется использовать этих животных уже не на демонстрациях, а для работы с реальными пассажирами.

В Italpol пояснили, что на то, чтобы научить собаку по запаху определять людей, которые могли заразиться COVID-19, уходит шесть-восемь недель. Одним из плюсов такого метода - в том, что собака может быстро определить потенциального заболевшего, даже если у него нет никаких симптомов. Итальянские кинологи пояснили, что обучение проходит в игровой форме: собакам в случае успешного обнаружения "запаха" коронавируса дают поиграть с мячиком.

Идея использовать собак для определения того, болеет ли человек коронавирусом, не нова: ее реализовали не только в Италии, но и, в частности, кинологи во Франции, Финляндии, исследование подобных методов также началось в России осенью прошлого года.

Дрессировка основана на том, что у людей с COVID-19 - особый запах, который собаки с хорошим нюхом способны уловить. Задача кинолога - добиться того, чтобы животное реагировало именно на этот запах и четко предупреждало об обнаружении потенциального заболевшего.

Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2021 годаПандемия коронавируса
Италия Рим Коронавирус

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