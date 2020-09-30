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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:52Заразились
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"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В России началось исследование по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей COVID-19: их попробуют выявлять с помощью собак, сообщил Роспотребнадзор. В эксперименте участвует "Аэрофлот".

Пандемия коронавируса

Кинологическая служба авиакомпании начала тренировать собак по выявлению образцов биоматериала от больных с COVID-19.

Кроме "Аэрофлота", в эксперименте участвуют Роспотребнадзор, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГНЦ "Вектор" и Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова.

Ученые разработали параметры инактивации коронавируса SARS-Cov-2 в пробах материала от больных радиологическим методом, как наименее щадящим в отношение изменения запаха биопроб, отработали методику выполнения полимеразной цепной реакции для исследования образцов биоматериалов на наличие в них генетического материала коронавируса, подтвердили безопасность биологических образцов от больных.

В мае 2020 года во Франции собирались выяснить, способны ли собаки выявлять в толпе больных коронавирусной инфекцией.

В середине сентября тестировать отряд из 16 собак начали в аэропорту Хельсинки. Там пассажиров просят провести марлевой салфеткой по лицу и вокруг шеи, затем салфетку дают понюхать собаке. Если собака реагирует определенным образом, пассажиру предлагают пройти тест.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19. В стране за сутки выявили свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион. На фото: похороны жертв коронавируса COVID-19 в индийском городе Гувахати.28 сентября. Строгими ограничительными мерами сопровождалось национальное паломничество святого Вацлава в чешском городе Стара Болеслав.28 сентября. Кинофестиваль "Трайбека" проходит в Нью-Йорке.25 сентября. Власти Израиля ужесточили режим общенационального карантина. По мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Также, вероятно, введут запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.24 сентября. За минувшие сутки в Непале зарегистрированы 1 172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.23 сентября. В Пакистане открылись учебные заведения для учеников старших классов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Уроки в дошкольных и начальных классах планируется возобновить 30 сентября.22 сентября. Выставка фотографий работников здравоохранения открылась в Мельбурне.21 сентября. В Индии мавзолей Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.18 сентября. В Нидерландах за последние 24 часа было зарегистрировано 1972 новых случая коронавируса, что стало четвертым днем подряд рекордных максимумов в стране. На фото: активист Extinction Rebellion на демонстрации в финансовом районе Амстердама.17 сентября. Тренировка новобранцев в помощь полиции ХАМАСа в секторе Газа, где с 25 августа действует карантин.16 сентября. На окраине Лимы (Перу) начали проводить тестирование на COVID-19 от дома к дому. В стране продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября.16 сентября. В Индии число заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов.15 сентября. Власти Израиля одобрили возобновление карантина в стране. Ограничения вступят в силу с 18 сентября и продлятся три недели. На фото: ортодоксальные иудеи молятся у Стены плача в Иерусалиме.14 сентября. В Каталонии начался учебный год.13 сентября. Пандемия коронавируса значительно повлияла на индустрию моды. На фото: показ коллекции Accidental Cutting в Мадриде.11 сентября. В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях.10 сентября. Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель во всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19. В стране за сутки выявили свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Хроника 09 января – 30 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Аэрофлот коронавирус Франция Финляндия

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