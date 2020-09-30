"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В России началось исследование по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей COVID-19: их попробуют выявлять с помощью собак, сообщил Роспотребнадзор. В эксперименте участвует "Аэрофлот".

Кинологическая служба авиакомпании начала тренировать собак по выявлению образцов биоматериала от больных с COVID-19.

Кроме "Аэрофлота", в эксперименте участвуют Роспотребнадзор, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГНЦ "Вектор" и Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова.

Ученые разработали параметры инактивации коронавируса SARS-Cov-2 в пробах материала от больных радиологическим методом, как наименее щадящим в отношение изменения запаха биопроб, отработали методику выполнения полимеразной цепной реакции для исследования образцов биоматериалов на наличие в них генетического материала коронавируса, подтвердили безопасность биологических образцов от больных.

В мае 2020 года во Франции собирались выяснить, способны ли собаки выявлять в толпе больных коронавирусной инфекцией.

В середине сентября тестировать отряд из 16 собак начали в аэропорту Хельсинки. Там пассажиров просят провести марлевой салфеткой по лицу и вокруг шеи, затем салфетку дают понюхать собаке. Если собака реагирует определенным образом, пассажиру предлагают пройти тест.