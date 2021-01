Три российских аналитических центра вошли в мировой рейтинг

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Три российских аналитических центра – ИМЭМО РАН, Московский Центр Карнеги и МГИМО – вошли в авторитетный рейтинг Global Go To Think Tank Index Report Университета Пенсильвании за 2020 год.

ИМЭМО РАН в общемировом рейтинге занимает 33-е место, у Московского центра Карнеги – 26-е место, МГИМО находится в 124-й строчке рейтинга.

"Топ-5" глобального рейтинга выглядит следующим образом – Фонд Карнеги за международный мир (США), аналитический центр BREUGEL (Бельгия), Фонд Жетулиу Варгаса (Бразилия), Центр стратегических и международных исследований (США) Французский институт международных отношений (Франция), отдельно лучшим "мозговым центром" 2020 года признан Японский институт международных отношений.

Всего составители рейтинга проанализировали более 11 тысяч аналитических центров со всего мира (по их количеству Россия занимает 12 место в мире с 143), из них в общемировой рейтинг включены 174 "мозговых центра".

В рейтинг "мозговых центров" по Центральной и Восточной Европе вошли 17 аналитических центров из России, в том числе Центр экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (15-е место), Институт США и Канады РАН (26-е место), Независимый институт социальной политики (29-е), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (32-е), Экономическая экспертная группа (44-е), Российский совет по международным делам (47-е), Аналитический центр при Правительстве РФ (54-е).

ИМЭМО, ИСКРАН, МГИМО, РСМД, а также Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) также включены в рейтинг "мозговых центров" по обороне и национальной безопасности, они же, а также Институт Европы РАН - в рейтинг центров по внешней политике и международным отношениям.

Также ИМЭМО выделен в категории "Конференции мозговых центров" - в общемировом рейтинге по этому направлению институт занимает 12-е место.

Как заявил "Интерфаксу" директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, "мозговые центры" как явление существуют уже больше 100 лет".

"За этот период они стали не только важными поставщиками идей и аналитики для правительств, но и превратились в важных участников международной коммуникации и формирования глобальной повестки. Кроме того, научно-экспертные центры являются важными поставщиками профессиональных экспертных знаний о мировой экономике и политике для общественности - в мире, раздираемом информационным противоборством и переполненном фальшивыми новостями, это особенно важно. Еще одна существенная функция "мозговых центров" - так называемая дипломатия "второго трека" - экспертные консультации по трудным вопросам мировой политики и международной безопасности", - сказал он.

По его словам, над представителями экспертно-аналитического сообщества не довлеет такой груз ответственности, которую несут профессиональные дипломаты, но "могут быть очень полезны для разработки и открытого обсуждения идей, которые могут быть в дальнейшем использованы при официальных переговорах".

По словам директора ИСКРАН Валерия Гарбузова, независимые аналитические центры - "необходимый элемент в механизме принятия политических решений любого государства".

"Они играют особую, ни с чем не сравнимую роль при разработке и формировании внешнеполитического курса страны, при формулировании внутренней политики правительства. Без предварительной проработки возможных вариантов принимаемых решений вряд ли возможно эффективное государственное регулирование экономики, социальной сферы, адекватное внешнеполитическое поведение", - сказал Гарбузов "Интерфаксу".

В свою очередь, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов отметил, что "Пенсильванский рейтинг отличается от других признанных мировых рейтингов подходами к оценке, к его особенностям следует отнести учет экспертного влияния университета, востребованности комментариев сотрудников в СМИ, прикладного аналитического потенциала вузовской команды".

Торкунов подчеркнул, что глобальное признание достижений МГИМО как "мозгового центра" - "важный стимул к дальнейшему развитию научно-экспертной инфраструктуры, инициативному поиску практически значимых тематик анализа".

"Убежден, что российские исследования международных отношений и человека в них должны стать более доступными глобальной аудитории - не только в академическом сообществе, но и среди лиц, принимающих решения. Решению этой важнейшей задачи будет способствовать создание в 2020 году научного центра мирового уровня (НЦМУ) междисциплинарных исследований человеческого потенциала", - добавил ректор МГИМО.

На следующей неделе в рамках совместного проекта ИМЭМО и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор" состоится экспертная встреча, приуроченная к публикации ежегодного мирового рейтинга аналитических центров "Global Go To Think Tank Index Report 2020" на тему "Российские "мозговые центры" в глобальном измерении". На встрече будут рассмотрены позиции отечественных "мозговых центров" в общемировом контексте, ключевые направления их работы, перспективы развития и вызовы, стоящие перед ними.