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"Аэрофлот" убрал из расписания ряд международных рейсов до конца апреля

"Аэрофлот" убрал из расписания ряд международных рейсов до конца апреля
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил в своем летнем расписании ряд регулярных рейсов за рубеж до конца апреля. Речь идет в основном о направлениях, куда компания не выполняет полеты на регулярной основе и сейчас.

Так, с 28 марта по 30 апреля отменены рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алма-Ату, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинев, Коломбо, Копенгаген, Кустанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Чимкент.

На этот же период отменяются рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне, с 23 апреля по 30 апреля – из Москвы в Пальма-де-Майорку, с 24 апреля по 30 апреля – из Москвы в Бургас и Ираклион.

Решение принято в связи с продолжением действия ограничений, введенных из-за COVID-19, следует из сообщения "Аэрофлота".

"Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их приобретения", - говорится в сообщении.

На фоне ослабления карантинных ограничений в РФ с лета прошлого года "Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в несколько стран, включая Турцию, Казахстан, Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы. Кроме того, в сентябре компания получила право летать и в закрытые для регулярного авиасообщения страны: речь идет о грузопассажирских рейсах, попасть на которые могут определенные категории граждан.

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