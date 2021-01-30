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Жительница Японии 10 лет хранила тело матери в морозилке

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Японская полиция арестовала женщину, в морозилке которой было найдено тело ее матери, сообщает "Би-би-си".

48-летняя Юми Ёшино заявила, что 10 лет назад нашла свою мать мертвой и спрятала тело, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.

Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе. Местные власти пока затрудняются определить причину смерти.

Мертвую женщину обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру, после того как Ёшино выселили за неуплату.

Япония

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