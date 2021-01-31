Испания выдала РФ экс-бизнесмена, обвиняемого в неуплате 2,8 млнр руб. налогов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Обвиняемый в неуплате налогов в размере более 2,8 млрд рублей экс-бизнесмен Андрей Кушуль экстрадирован из Испании в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он сообщила, что Кушуль, который находился в международном розыске, был экстрадирован в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ.

По данным полиции, в период с 2011 по 2016 год фигурант возглавлял одну из компаний Санкт-Петербурга, которая занималась импортом снегоходов и гидроциклов.

"Установлено, что Андрей Кушуль вместе с соучастниками организовал изготовление фиктивных бухгалтерских документов и внесение заведомо недостоверных сведений в финансовую отчетность возглавляемой им коммерческой организации. Это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму более 2,8 млрд рублей", - сказала официальный представитель МВД. Она уточнила, что общий ущерб федеральному бюджету составил более 3 млрд рублей.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье "организация и руководство уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере".

Волк напомнила, что в дальнейшем Кушуль покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В августе 2019 года он был задержан на территории Испании.

В Генпрокуратуре уточнили, что Кушуль, будучи собственником 50% акций иностранных компаний "Акма Инжиниаринг Лимитед" и "Керинеа Лимитед", а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний "Росан", организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом они уменьшали налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества "Росан Трэйд".