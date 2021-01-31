Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поблагодарила президента Литвы Гитанаса Науседу за ее выдвижение на Нобелевскую премию мира.

В своем твиттере она написала, что это "великое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года".

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.