Правозащитники сообщили о более 160 задержанных в Минске в воскресенье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" в Минске в воскресенье были задержаны более 160 человек.

В списке правозащитников 167 человек. Большинство из них задержали в Минске, двоих - в Гродно, одного - в Новогрудке (Гродненская область). Некоторых уже отпустили.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.