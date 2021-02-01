Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 102,9 млн человек

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 102 964 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 227 900, выздоровели более 74 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 185 335 инфицированных COVID-19, зафиксировано 441 319 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 757 610, число скончавшихся - 154 392, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 9 204 731 заболевший, из них умерли 224 504 человека, вылечились более 8,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 287,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 362 человека, в Индии - 111, в Бразилии - 1 052.