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Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву экономическую и военную помощь.

"Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины. Он пообещал, что США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ".

Также госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия Киева по борьбе с COVID-19.

США

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