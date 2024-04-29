Актер Депардье взят под стражу в Париже

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Французский актер Жерар Депардье взят под стражу в понедельник парижской полицией в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, передал телеканал BFMTV.

Ранее он был вызван для допроса по поводу обвинений со стороны двух женщин, работавших с ним на съемках.

Как сообщалось, обвинения касаются предполагаемого поведения Депардье во время съемок фильмов "Маг и сиамцы" Жан-Пьера Моки в 2014 году и "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. В первом случае обвинения предъявила ассистент режиссера, во втором - декоратор фильма.

Депардье не признает факты, которые ему вменяют.

BFMTV напоминает, что с декабря 2020 года также расследуется обвинение Депардье в изнасиловании актрисы Шарлот Арну. В целом в сексуальных домогательствах актера обвинили 13 женщин.

В декабре 2012 года Депардье покинул Францию и отказался от французского гражданства из-за планов введения налога в 75% на доход в размере более 1 млн евро в год. В январе 2013 года актер получил российское гражданство, а в феврале - постоянную регистрацию в Мордовии.