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Премьер Шотландии Хумза Юсаф подал в отставку

Премьер Шотландии Хумза Юсаф подал в отставку
Первый министр Шотландии Хумза Юсаф
Фото: Andrew Milligan-Pool/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первый министр Шотландии Хумза Юсаф (Шотландская национальная партия) в понедельник объявил об отставке с поста лидера партии, и как следствие, с поста первого министра, сообщает The Guardian.

"Я уже проинформировал секретаря Шотландской национальной партии о моем намерении уйти с поста партийного лидера и обратился с просьбой начать подготовку к выборам нового руководителя партии", - сказал он, отметив, что продолжит исполнять полномочия до того, как станет известно имя его преемника.

Политический кризис в Шотландии разразился на прошлой неделе, когда Юсаф вышел из коалиционного соглашения с шотландскими зелеными. После этого оппозиционные партии запланировали два голосования о доверии - первому министру и правительству Шотландии. Юсаф предпочел объявить об отставке до проведения этих голосований.

Наблюдатели называют несколько кандидатов, которые могут прийти на смену Юсафу.

Во-первых, это Кейт Форбс, которая немного проиграла Юсафу на прежних выборах лидера партии. В то время как шотландские зеленые не согласны с ее позицией по ряду социальных вопросов, она могла бы сформировать коалиции с другими партиями.

Во-вторых, Джон Суинни, в прошлом заместитель первого министра Шотландии. Его считают опытным и популярным политиком. Но вопрос в том, захочет ли он сам занимать эту должность.

Среди других возможных имен называют представителя партии в Вестминстере Стивена Флинна, министра образования Дженни Гилруд и министра здравоохранения Нейла Грея.

Юсаф сменил Николу Стерджен на посту первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии в марте 2023 года.

Шотландия Хумза Юсаф
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