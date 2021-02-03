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СМИ назвали бывшего главу ЕЦБ Марио Драги кандидатом в премьеры Италии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджио Маттарелла, как ожидается, попросит бывшего председателя Европейского Центробанка Марио Драги сформировать новое правительство страны, сообщает BBC News. Пресс-секретарь президента подтвердил, что Маттарела примет Драги днем 3 февраля.

Во вторник Маттарелла заявил, что стране нужно неполитическое, полноценное и активное правительство и выразил надежду, что парламент поддержит новый кабинет. Единственной альтернативой он назвал досрочные парламентские выборы, которые он сейчас считает невозможными в условиях экономического кризиса и пандемии.

В январе партия бывшего премьер-министра Маттео Ренци "Живая Италия" вышла из правящей коалиции, лишив ее поддержки парламентского большинства. 26 января премьер Джузеппе Конте подал в отставку.

После этого президент поручил спикеру Палаты депутатов Роберто Фико провести консультации по преодолению разногласий и выяснить, возможно ли формирование правительства, которое поддержит стабильное большинство в парламенте. В начале февраля Фико признал, что ему не удалось объединить коалицию из левых партий и движения "5 звезд".

"5 звезд" не поддержат правительство Марио Драги, заявил Reuters высокопоставленный источник в этом движении.

Серджио Маттарела Марио Драги Италия ЕЦБ Маттео Ренци Джузеппе Конте 5 звезд

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