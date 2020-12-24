Российские и сирийские военные провели учение по обороне базы ВМФ в Тартусе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около десяти российских боевых кораблей, комплексы противовоздушной обороны "Тор" и "Панцирь" были задействованы в учении по обороне военно-морской базы РФ в сирийском порту Тартус, сообщили российские военные.

"В ходе тренировки, в которой приняли участие более 500 военнослужащих, впервые были отработаны совместные действия сухопутных сил, флота и авиации", - сообщил журналистам командир сил ВМФ РФ в дальней зоне Дмитрий Добрынин.

Он сказал, что с российской стороны в тренировке, в частности, приняли участие носители крылатых ракет "Калибр" - фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Вышний Волочек". Со стороны ВМС Сирии - 4 корабля, сказал Добрынин.

По его словам, в ходе учения российские и сирийские корабли отразили условную атаку беспилотников на российский пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а также обеспечили выход сил из-под удара условного противника.

В ходе тренировки нейтрализованы условные диверсанты, которые пытались прорваться на российскую военно-морскую базу. Российские военные при помощи зенитных ракетных комплексов ближнего действия "Тор" и "Панцирь-С1" отработали отражение атаки беспилотников условного противника.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

30 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.