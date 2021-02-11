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В МИД РФ призвали применять политику сдерживания в отношении США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия должна применять политику сдерживания в отношении США для предотвращения попыток вмешательства во внутрироссийские дела, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США должны стать объектом политики сдерживания нашей страны, в том числе с точки зрения недопущения их агрессивного вмешательства, любого вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Рябков на пресс-конференции в четверг, добавив, что речь идет и о военном сдерживании, "чему контроль над вооружениями, если он правильно выстроен, очень способствует".

"Но при этом мы должны вести с ними диалог на разумной, спокойной основе по сюжетам, которые для нас имеют значение. Этим мы и будем заниматься", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, в Москве "категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела".

"Причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют", - добавил замминистра. Он отметил, что это достаточно своеобразная ситуация, и российская сторона будет делать из этого выводы.

Говоря о том, может ли эта ситуация повлиять на российско-американский стратегический диалог, Рябков отметил, что герметичности в таком диалоге не существует, "это просто один из элементов наших двусторонних отношений".

"Но мы будем проявлять предельную ответственность в вопросе о том, как сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США. Ну, или употребив выражение о мухах и котлетах, как их разделять между собой дальше", - заявил замглавы МИД РФ.

МИД РФ Сергей Рябков США

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