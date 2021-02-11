США распространили указ о будущих санкциях против мятежников в Мьянме

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США обнародовала указ президента Джо Байдена, согласно которому Минфин и госдеп США будут вводить санкции против лиц, связанных с военным переворотом в Мьянме.

"Я, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что ситуация в отношении Бирмы (Мьянмы - ИФ), а в особенности переворот 1 февраля 2021 года, в ходе которого военные свергли избранное демократическим образом гражданское правительство Бирмы... представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе, распространенном Белым домом.

Согласно указу, санкции будут вводиться против "любого иностранного лица, определенного министром финансов в ходе совместной консультации с госсекретарем". Меры также будут приняты в отношении людей, связанных с оборонной промышленностью Мьянмы, в отношении участников операций по подавлению демонстраций; санкции предусматриваются и против армейских командиров и командующих силами безопасности в Мьянме.

В указе Байдена содержится призыв вводить санкции за любые действия, подрывающие демократический процесс и угрожающие миру и стабильности в Мьянме.

Санкции предусматривают блокировку собственности и любых активов, которые принадлежат данным лицам, и "которые находятся в введении США" или впоследствии перейдут "во владение или под контроль любого лица в США".

Согласно документу, запрещено "предоставление средств, товаров или услуг любым лицом в пользу или в интересах любого другого лица, чья собственность и интересы заблокированы в соответствии с данным указом". Также запрещено получение любых средств, товаров или услуг от вышеуказанных лиц.

Накануне Байден заявил, что Вашингтон предпримет действия с целью лишить лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в $1 млрд, которые находятся в ведении США.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженныыми силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.