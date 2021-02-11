Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

США распространили указ о будущих санкциях против мятежников в Мьянме

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США обнародовала указ президента Джо Байдена, согласно которому Минфин и госдеп США будут вводить санкции против лиц, связанных с военным переворотом в Мьянме.

"Я, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что ситуация в отношении Бирмы (Мьянмы - ИФ), а в особенности переворот 1 февраля 2021 года, в ходе которого военные свергли избранное демократическим образом гражданское правительство Бирмы... представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе, распространенном Белым домом.

Согласно указу, санкции будут вводиться против "любого иностранного лица, определенного министром финансов в ходе совместной консультации с госсекретарем". Меры также будут приняты в отношении людей, связанных с оборонной промышленностью Мьянмы, в отношении участников операций по подавлению демонстраций; санкции предусматриваются и против армейских командиров и командующих силами безопасности в Мьянме.

В указе Байдена содержится призыв вводить санкции за любые действия, подрывающие демократический процесс и угрожающие миру и стабильности в Мьянме.

Санкции предусматривают блокировку собственности и любых активов, которые принадлежат данным лицам, и "которые находятся в введении США" или впоследствии перейдут "во владение или под контроль любого лица в США".

Согласно документу, запрещено "предоставление средств, товаров или услуг любым лицом в пользу или в интересах любого другого лица, чья собственность и интересы заблокированы в соответствии с данным указом". Также запрещено получение любых средств, товаров или услуг от вышеуказанных лиц.

Накануне Байден заявил, что Вашингтон предпримет действия с целью лишить лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в $1 млрд, которые находятся в ведении США.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженныыми силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

США Джо Байден Мьянма

Новости

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина

Пандемия коронавируса

Специалисты выявили уже около 40 тыс. мутаций коронавируса

Специалисты выявили уже около 40 тыс. мутаций коронавируса

Лукашенко обусловил свой уход остановкой протестов и защитой сторонников

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Лукашенко допустил возможность фальсификаций на прошлогодних выборах

ЕС начал обсуждать санкции против РФ за ситуацию с Навальным

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');