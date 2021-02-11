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В Китае запретили трансляцию BBC World News

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Китайское регулирующее ведомство в четверг объявило о введении запрета на деятельность британской телерадиокорпорации BBC World News в Китае за серьезные нарушения политики теле- и радиовещания, сообщает агентство "Синьхуа".

"Поскольку канал не отвечает установленным требованиям вещания в Китае как иностранный канал, BBC World News не разрешено продолжать деятельность на территории Китая", - говорится в заявлении Администрации национального радио и телевидения (NRTA).

"NRTA не примет заявку канала на вещание в новом году", - подчеркивается в документе без каких-либо уточнений.

По данным NRTA, выяснилось, что канал BBC World News серьезно нарушил положения по теле- и радиовещанию, а также положения управления спутниковым телевизионным каналом в репортажах, касающихся Китая.

Как сообщает агентство, регулятор отметил, что, таким образом, телеканал пошел против требований, согласно которым новостные сообщения должны быть правдивыми и беспристрастными. Кроме того, сообщается, что BBC World News подорвал национальные интересы Китая и этническую солидарность страны.

Такое решение со стороны Пекина принято спустя несколько дней после того, как власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание из-за того, что его контролирует Компартия Китая.

"Наше расследование показало, что лицензия China Global Television Network принадлежит структуре, у которой нет редакторского контроля над своими программами", - заявил 4 февраля представитель британского Офиса по коммуникациям (Ofcom).

Британские законы предполагают, что у компании с лицензией на вещание должен быть контроль над контентом, который она транслирует.

В ответ на расследование Ofcom CGTN сравнил свой статус с телеканалом BBC.

МИД КНР не комментировал лишение CGTN британской лицензии, но позднее раскритиковал телеканал BBC за сообщение от 29 января про коронавирус в Китае и назвал его "типичной фальшивой новостью".

"Китай призывает BBC и его пекинский филиал серьезно отнестись к твердой позиции Китая и действительно принять меры, чтобы устранить негативное влияние от сообщения, а также публично извиниться перед Китаем за фальшивую новость", - говорится в сообщении МИД КНР.

Китай BBC World News

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