Премьер-министр Грузии опроверг очередные слухи о своей отставке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг распространяемые слухи о своей отставке с должности.

"Практически каждая моя встреча с журналистами не обходится без вопроса, когда я ухожу с должности. Этот вопрос уже перешел в юмористическую плоскость. Все эти спекуляции и слухи должны завершиться", - заявил в пятницу журналистам Гахария, подчеркнув, что имеет большую поддержку со стороны правящей партии "Грузинская мечта", в политсовет которой он входит.

Премьер сказал и о том, что в Грузии очень много нерешенных проблем, но оппозиционные партии не желают участвовать в политической жизни, и заняты распространением слухов о его отставке.

"Поляризация, политические бойкоты, политическое хулиганство раз и навсегда должны завершиться, так как страна стоит перед вызовами в экономике, национальной безопасности, добавилась и пандемия коронавируса. Невозможно отдельно взятой политической силе противостоять этим вызовам. Эта поляризация становится уже проблемой безопасности и будущего страны", – сказал Гахария.