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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 14.02В России 4 071 883+14 185В мире 108 535 739+346 762

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 108 млн 535 739 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 393 703, выздоровели более 80 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 27,5 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 484 тыс. летальных исходов, излечились около 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10,9 млн. Следом Бразилия - 9,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 308,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 493 человека, Индии - 112, Бразилии - 1 118.

США коронавирус Бразилия

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