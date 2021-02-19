В Минске задержали двух представителей криминального мира из РФ

Вместе с ними также задержали белорусского "вора в законе"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский "вор в законе" Александр Кушнеров и двое представителей российского криминального мира задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Минске, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в пятницу.

Во время задержания 17 февраля Кушнеров попытался отбиться от сотрудника спецподразделения с помощью ножа. Однако безуспешно", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД.

"Помимо белорусского "вора в законе", оперативники задержали двоих представителей российского криминального мира (23 и 25 лет), которым он обеспечивал безопасность в нашей стране во время встреч с "коллегами", - добавила она.

Накануне спецоперации оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) получили информацию о том, что эти россияне могли хранить оружие и наркотики. При осмотре съемной квартиры, где они проживали, были обнаружены вещества, схожие с психотропами, которые направлены на экспертизу.

Задержанные находятся в ИВС. По фактам вооруженного сопротивления и незаконного оборота наркотиков проводится проверка.

Известно, что младший из россиян судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении полицейского. "Для коронации и пополнения "воровской семьи" намеревался вместе с Кушнеровым лететь в Турцию", - отметила Чемоданова.

Его соратник судим за кражи и грабежи. До задержания разыскивался правоохранительными органами РФ за серию хищений в Ярославле.