Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 032+403 173

В США впервые клонировали вымирающего черноногого хорька

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американские ученые впервые клонировали представителя исчезающего вида - черноного хорька, использовав для этого гены животного, которое умерло более 30 лет назад, сообщает в пятницу Associated Press.

Хорек по имени Элизабет Энн родилась еще 10 декабря 2020 года, но сообщили о ней только сейчас. Для ее создания использовался генетический материал хорька по имени Уилла, которая умерла в 1988 году. На заре ДНК-технологий ее ткани отправили в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

В качестве суррогатной матери для появления Элизабет Энн использовали домашнего хорька, второй клонированный хорек не выжил. Вместе и с ними в этом помете появились на свет еще два маленьких хорька, которые не являются родственными клонированным.

В миреУченые опровергли возможность клонирования динозавров из ДНК, оставшейся в смолеЧитать подробнее

Исчезновение черноногих хорьков было связано с тем, что владельцы ранчо отстреливали и травили луговых собачек, которыми питаются эти хищники. С 1979 года черноногие хорьки считались вымершим видом, однако в 1981 году собака с ранчо в Вайоминге принесла домой труп этого животного. Тогда ученые собрали оставшуюся

США

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $63,18 за баррель

Brent подешевела до $63,18 за баррель

США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Ирана

США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 19 февраля

Пандемия коронавируса

США вдвое повысят взносы на программу COVAX, учрежденную ВОЗ

США вдвое повысят взносы на программу COVAX, учрежденную ВОЗ

США запретили выдачу виз 43 гражданам Белоруссии

Пандемия коронавируса

Турция с марта начнет ослаблять "ковидные" ограничения

Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса

Bloomberg сообщил, что санкции ЕС по Навальному не затронут "миллиардеров" из РФ

Что произошло за день: четверг, 18 февраля

Новый загадочный металлический монолит появился в Конго и был разрушен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');