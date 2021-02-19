Посол США не счел "дело Навального" первоочередной проблемой в отношениях с РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Дело российского оппозиционера Алексея Навального является проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона, однако нельзя сказать, что это первоочередной вопрос, заявил "Интерфаксу" посол США в РФ Джон Салливан.

"За последний год возникло множество проблем, - будь то выборы в Белоруссии, отравление Навального и так далее. Я бы не стал отдавать приоритет делу Навального, не стал бы говорить, что это определяющая, первостепенная проблема в отношениях между США и Россией. Но это, безусловно, одна из", - отметил Салливан.

Американский посол отметил, что это не двустороннее дело Москвы и Вашингтона. "Это проблема между многими странами и Россией. Если вы посмотрите на недавнее решение Европейского суда по правам человека, которому подчиняется Россия как член Совета Европы, то его решение действительно подорвало легитимность дела против Навального, которое было использовано для его заключения под стражу после его возвращения (в Россию) в прошлом месяце", - сказал Салливан.

"Я надеюсь, что Навальный, как вы знаете, об этом говорили и президент Байден, и госсекретарь Блинкен, скоро будет освобожден, к чему призвал Европейский суд по правам человека", - добавил посол США.

Салливан также отметил, что у США и России "длинный список проблем". Он напомнил, что, приехав в Москву и заняв свою должность более года назад, неоднократно говорил о том, что, с точки зрения американской стороны, отношения между странами достигли низшей точки со времен Холодной войны и что необходимо пытаться восстановить доверие.