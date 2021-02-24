Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские и спасатели в Лос-Анджелесе уточнили детали аварии, в которую попал гольфист Тайгер Вудс, передает CNN. Спортсмен с тяжелыми переломами обеих ног был экстренно направлен на операции утром во вторник. По предварительным данным, угрозы его жизни нет.

ДТП случилось около 7 утра 23 февраля, когда Вудс ехал по дороге через город Ранчо Палос Вердес, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса. Вопреки прежним сообщениям, в автомобиле Genesis он был один. По словам полицейских, на сложном участке дороги, где спуск приходится на поворот влево, его автомобиль неожиданно пересек разделительную полосу, встречные полосы и вылетел с трассы в кювет, по дороге ударившись о два дорожных знака и дерево и перевернувшись.

Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here"s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we"ve learned anything over the years, it"s to never count Tiger out. — Barack Obama (@BarackObama) February 24, 2021

Когда на место прибыли полицейские, Тайгер был за рулем, он был пристегнут. По словам заместителя шерифа округа Карлоса Гонсалеса, Тайгер был в сознании и пытался выбраться из машины, но его сильно зажало. Он мог назвать свое имя и понимал, что происходит. Его вызволили из салона, применив клин и топор. Стоять самостоятельно спортсмен не мог. Его зафиксировали на носилках и отправили в больницу.

Тест на алкоголь у Вудса не брали, поскольку он получил тяжелые травмы. По словам видевших его полицейских и спасателей, было непохоже, что спортсмен находился под воздействием каких-либо веществ или алкоголя. Полицейские считают, что его спас ремень безопасности и сработавшие подушки. Следов применения тормозов перед выездом на встречу полицейские не обнаружили, поэтому они считают, что он не пытался снизить скорость.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва отметил, что авария произошла на сложном участке дороги, где часто случаются аварии.45-летний Вудс приехал в Калифорнию на съемки телесюжета для Discovery and Golf Digest. В минувшие выходные он посетил турнир PGA Tour"s Genesis Invitational, но в нем не участвовал. После операции на спине в январе 2021 года он не принимает участие в состязательных мероприятиях.

Тайгер Вудс - 15-кратный победитель турниров "Мэйджор". Всего за карьеру он выиграл 80 турниров PGA Тура (второе место в истории после Сэма Снида) и 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера).

Он первым из спортсменов стал миллиардером, при этом около 90% его доходов приходилось на рекламу.