Экс-президент Молдавии обрисовал три сценария выхода из политического тупика

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Партии социалистов (ПСРМ) экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ПСРМ не будет пытаться объявить импичмент президенту Майи Санду, даже если она не выполнит решение Конституционного суда и не выдвинет кандидатуру парламентского большинства на пост премьер-министра. Об этом он заявил в среду вечером на телеканале Moldova 1.

Он обрисовал три сценария, которые возможны в нынешней политической ситуации.

По его словам, первый сценарий – самый хороший - Майя Санду выполняет решение Конституционного суда и подписывает указ о выдвижении кандидатуры Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра.

"Тогда в течение максимум 15 дней за госпожу Дурлештяну проголосуют большинство депутатов, и она возглавит новое правительство. Я полагаю, что за вотум доверия правительства Дурлештяну проголосуют не только 54 депутата, которые подписались в ее поддержку, но гораздо больше депутатов. Это лучший сценарий для нас всех, для страны. Кстати, его в последнее время поддерживают многие: и правые эксперты, и западные послы", - заявил Додон.

Он считает, что по второму сценарию Санду категорически отказывается подчиниться решению КС и настаивает на своем.

"Тогда страна останется в неопределённой ситуации на достаточно долгий период, которую можно решить по-разному. Но в этом случае мы останемся с этим исполняющим обязанности правительством без назначения премьер-министра и нового кабинета, без досрочных выборов в ближайшие два года – до очередных парламентских выборов в 2023 году. Подобный вариант возможен, так как у президента страны нет возможности распустить парламент согласно закону. Согласно Конституции, ей нужно выдвигать ещё раз кандидата на пост премьер-министра. Согласно решению КС, она обязана выдвигать кандидата, предложенного парламентским большинством. Если она этого не сделает, то ситуация останется неизменной: не будет ни выборов, ни референдума. Будет этот парламент и это правительство до 2023 года, после чего состоятся очередные парламентские выборы", - сказал экс-президент.

По его мнению, третий сценарий предполагает "решение всех проблем на улице".

"Возможна полная дестабилизация, массовые протесты сторонников и противников досрочных выборов, с выходом ситуации из-под контроля. В этом случае неясно, что будет дальше", - сказал лидер социалистов.

Он призвал Майю Санду "спуститься с небес на землю", подчиниться решению КС и не допустить дестабилизации ситуации, которая приведет к снижению уровня жизни населения. "Чем дольше у нас будет эта нестабильность, чем дольше не будет функционального правительства, тем сложнее будет стране и гражданам. Санду считает, что чем хуже будет стране, тем лучше для её партии?! Не думаю, что это решение", – сказал он.

Ранее аналитики уже писали, что ПСРМ не пойдет на импичмент президента с проведением референдума по э тому поводу, так как референдум провалится, что будет означать еще одно поражение ПСРМ. Именно поэтому Майя Санду заявила, что она будет настаивать на досрочным выборам и готова также к референдуму по импичменту президента.

Как сообщал "Интерфакс", Конституционный суд постановил, что в Молдавии законно сформировано парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор", которое насчитывает 54 (из 101) депутата парламента. Согласно решению КСМ, в этом случае президент обязан назначить кандидата на пост премьера, предложенного парламентским большинством. В то же время, суд призвал президента и парламентские фракции провести консультации, чтобы преодолеть эту ситуацию, исходя из положений законодательства.

Сразу после решения КС, во вторник вечером Санду заявила, что не намерена подчиниться решению Конституционного суда и будет добиваться досрочных парламентских выборов.

Согласно законодательству, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата. Однако, в Конституции не предусмотрены санкции против президента в случае его несогласия с позицией парламентского большинства. Согласно Конституции, депутаты могут инициировать процедуру импичмента в отношении президента. Для этого, за отстранение президента должно проголосовать конституционное большинство (67 из 101), после чего необходимо в течение 30 дней организовать всенародный референдум. Для принятия решения необходимо, чтобы за отстранение президента проголосовало больше граждан, чем за его избрание. На выборах 15 ноября 2020 года Майя Санду получила почти миллион голосов избирателей – самый лучший результат за все время проведения президентских и парламентских выборов.