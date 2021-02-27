Военные России и Сирии провели учения по обороне базы в Тартусе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Атаку условных боевиков с моря и суши на пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота РФ в сирийском порту Тартус отразили на совместных учениях военнослужащие двух стран.

"В ходе тренировки разведка обнаружила пять беспилотников, приближающихся к базе с моря. Три из них были уничтожены зенитным ракетным комплексом "Тор", ещё двум удалось прорваться, их встретила огнём морская пехота", - сообщил журналистам в субботу замначальника ПМТО подполковник Сергей Головкин.

По замыслу учений, рассказал он, в ходе атаки на контрольно-пропускной пункт на суше боевики на грузовике прорвались через охрану, уничтожили пост военной полиции и ворвались на базу, но были подавлены мобильным резервом российского контингента на бронетранспортере при поддержке сирийских военнослужащих.

Головкин при этом отметил, что "качество взаимодействия достигается посредством проведения тренировок с сирийскими военнослужащими". "Есть переводчики, которые нам помогают", - сказал Головкин.

В свою очередь представитель сирийских Вооружённых сил генерал Юсеф Аббуд отметил, что опыт российской стороны очень полезен военнослужащим республики для отражения нападений боевиков.

"Борьба с терроризмом - это международная задача. Мы не находим никакой разницы в подходах. И по итогам тренировок будем проводить анализ наших действий, чтобы устранить все высказанные замечания", - подчеркнул Аббуд.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. У РФ в республике есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения Центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

30 сентября прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - отметил тогда Шойгу.

В январе 2017 года стало известно, что российские военные модернизируют базу ВМФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту.