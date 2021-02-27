Что случилось этой ночью: суббота, 27 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Белый дом анонсировал новые санкции против России. По словам Джен Псаки, на это потребуется несколько недель. Американские чиновники проверяют, платила ли Россия "Талибану" за убийства военных.

– В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19. В исследовании участвуют две тысячи добровольцев. Результаты будут известны к концу осени.

– Швейцарец выиграл в лотерею 210 миллионов евро. Это рекордная сумма для лотереи Euromillions. Предыдущий джекпот в 200 миллионов евро нашел победителя в конце прошлого года.

– Гол Капризова из-за ворот лежа принес победу "Миннесоте" над "Кингз" в НХЛ. Это пятый гол российского нападающего в дебютном сезоне в лиге.

Группировка "Талибан" запрещена на территории России.