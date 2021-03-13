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Астронавты НАСА вышли в открытый космос для монтажных работ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытое космическое пространство с борта Международной космической станции (МКС) для проведения ремонтно-монтажных работ, сообщило НАСА.

Выход начался в 08:14 по времени Восточного побережья США (в 16:14 по Москве) из модуля Quest. Он продлится около 6,5 часов.

Астронавтам предстоит провести новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключить кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus, что не удалось сделать в ходе выхода в открытый космос 28 февраля из-за механических проблем, и заменить кабель любительской радиостанции.

Кроме того, они должны будут заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity, смонтировать подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее "выдувание" остаточной атмосферой при открытии люка, а также провести кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции.

Это уже четвертый в текущем году выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории станции.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

США МКС НАСА

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