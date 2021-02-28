ВС не завершило патрулирование в сирийской провинции Хасеке из-за вынужденной посадки вертолета

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Воздушное патрулировании в Сирии в провинции Хасеке было осуществлено на в полном объеме, вертолет Ми-35 российской армейской авиации совершил по техническим причинам вынужденную посадку, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Силами армейской авиации воздушное патрулирование было осуществлено не в полном объеме. Вертолет МИ-35 во время патрулирования по техническим причинам совершил вынужденную посадку", - говорится в сообщении.