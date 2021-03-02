Boeing и ВВС Австралии провели первые испытания нового боевого беспилотника

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Boeing и Королевские ВВС Австралии (RAAF) заявили во вторник, что завершили первые летные испытания беспилотного истребителя Loyal Wingman, предназначенного для работы в комплексе с пилотируемыми самолетами в качестве ведомого.

Этот беспилотник является первым военным самолетом, спроектированным и изготовленным в Австралии более чем за 50 лет. Испытания проходили под наблюдением летчика-испытателя Boeing, наблюдавшего за ним с наземной станции управления в Южной Австралии.

Новый беспилотник длиной в 11,6 м имеет дальность полета 3,7 тыс. км, он способен нести различные полезные грузы, включая оружие, а также может служить щитом для защиты более дорогих пилотируемых истребителей.

Пилотируемый самолет может одновременно управлять 16 такими ведомыми, ранее заявлял разработчик.

Австралийское правительство инвестировало в этот проект 40 млн австралийских долларов ($31млн) который, по словам Boeing, уже вызвал интерес в США и Великобритании, которые рассматриваются как возможные потенциальные клиенты.

"Проект Loyal Wingman - это первопроходчик интеграции автономных систем и искусственного интеллекта для создания умных человеко-машин", - говорится в заявлении вице-маршала австралийских ВВС Кэта Робертса.

Boeing сообщил также, что в настоящее время разрабатываются дополнительные самолеты Wingman, их полеты запланированы на конец этого года.