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Ученые обнаружили светящихся акул у берегов Новой Зеландии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Исследователи из Новой Зеландии и Бельгии обнаружили три новых вида акул, которые светятся в темноте. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на публикацию в журнале Frontiers in Marine Science journal.

Ученые обнаружили биолюминесценцию у трех видов глубоководных акул, пойманных во время рыбного промысла около подводной возвышенности Чатем недалеко от Новой Зеландии, в январе 2020 года — светящихся этмоптеруса Etmopterus lucifer, южную акулу Etmopterus granulosus и черную акулу Dalatias licha (или китефиновую акулу).

Черная акула Dalatias licha является самым крупным известным светящимся подводным существом. Акула обычно плавает на глубине 300 метров ниже уровня моря и охотится на более мелких акул, рыбу и ракообразных. Это открытие является первым случаем, когда ученые смогли найти доказательства биолюминесценции у акул.

Дальнейшие исследования необходимы, чтобы выяснить, почему китефиновая акула люминесцентна. Ученые предполагают, что медлительная акула использует свое естественное свечение, чтобы осветить дно океана, когда она охотится за пищей, или замаскироваться, когда она приближается к добыче.

Новая Зеландия

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