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В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля в ОАЭ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о том, что сестры короля Испании – принцесса Елена и Кристина – сделали прививки от коронавируса в ОАЭ, вызвали резонанс в обществе, сообщает El Diario.

По данным СМИ, 57-летняя принцесса Елена и 55-летняя принцесса Кристина прошли вакцинацию еще в феврале во время поездки к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу в Абу-Даби.

Критика связана с тем, что в Испании в рамках программы по вакцинации они бы не могли получить прививку, так как приоритет отдается более пожилым жителям страны и лицам из групп повышенного риска.

В партии "Подемос", входящей в состав правящей коалиции, указали, что такие "привилегии" ведут к "дискредитации" монархии.

Отец принцесс Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 года, а затем переехал в ОАЭ. Престол занял его сын, Филипп VI.

С начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, более 69 тыс. умерли.

Испания ОАЭ коронавирус

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