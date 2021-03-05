В Казахстане с рудника украли золото на 122 млн тенге

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Акмолинской области Казахстана МВД начало досудебное расследование кражи катодного золота с АО "ГМК "Казахалтын", сообщила пресс-служба департамента полиции.

Предварительно установлено, что золото на 122 млн тенге (текущий курс - 419,45/$1) украли в ночь на 2 марта. Досудебное производство проводится по статье "Кража".

"Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия", - уточнили в пресс-службе.