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В Казахстане с рудника украли золото на 122 млн тенге

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Акмолинской области Казахстана МВД начало досудебное расследование кражи катодного золота с АО "ГМК "Казахалтын", сообщила пресс-служба департамента полиции.

Предварительно установлено, что золото на 122 млн тенге (текущий курс - 419,45/$1) украли в ночь на 2 марта. Досудебное производство проводится по статье "Кража".

"Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия", - уточнили в пресс-службе.

Казахалтын Казахстан Акмолинская область МВД

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