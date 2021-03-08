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США и Южная Корея договорились о расходах на содержание американских военных

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея увеличит свой вклад в расходы на содержание в стране американского военного персонала в соответствии с достигнутым между двумя странами соглашением, сообщил Госдеп США.

Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента заявило, что сделка включает в себя "согласованное увеличение" доли Сеула в расходах, отметив в твиттере, что соглашение, если оно будет достигнуто, подтвердит союз между США и Южной Кореей как "стержень мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии".

Пресс-секретарь Госдепа заявила, что соглашение отражает "приверженность администрации (президента США Джо - ИФ) Байдена активизации и модернизации наших демократических альянсов", это - "основа для продвижения нашей общей безопасности и процветания", но не сообщила подробностей, отмечают мировые СМИ.

Согласованное сторонами "Соглашение о специальных мерах" заменит предыдущее соглашение, срок действия которого истек в конце 2019 года.

В Южной Корее дислоцировано 28, 5 тыс. американских военнослужащих.

Ранее проводившиеся переговоры зашли в тупик после того, как бывший президент США Дональд Трамп отклонил предложение Сеула увеличить его расходы на 13%, в общей сложности около $1 млрд в год, и потребовал $5 млрд. В настоящее время Сеул платит Вашингтону около $920 млн в год.

Сделка еще должна быть одобрена южнокорейским парламентом, однако МИД Южной Кореи в своем заявлении подтвердил принципиальную договоренность.

"Обе стороны сделают публичное заявление и проведут предварительную церемонию подписания после завершения процедур внутренней отчетности. Правительство примет решение о скорейшем подписании соглашения, чтобы устранить вакуум, который длится уже более года", - добавили в министерстве.

Американские войска находятся в Южной Корее после Корейской войны 1950-1953 годов в качестве фактора сдерживания КНДР.

США Южная Корея

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