Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:43Заразились
на 08.03В России 4 333 029+10 253В мире 116 843 908+341 083

Вакцинированным американцам разрешили встречаться без масок

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американцы, получившие обе дозы вакцины от коронавируса, могут собираться в помещении друг с другом без ношения маски или социального дистанцирования. Такие рекомендации появились в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний в понедельник, сообщается на сайте Associated Press.

В рекомендациях также говорится, что полностью вакцинированные люди могут собираться дома вместе с людьми, у которых низок риск развития тяжелой формы COVID-19, например, в случае вакцинированных бабушек и дедушек, посещающих здоровых детей и внуков.

Руководство появилось как сборник ответов на вопросы, которые все чаще появляются у вакцинированных людей. Привитые хотят знать, могут ли они свободно посещать членов семьи, путешествовать или делать другие вещи, обычные для жизни американцев до пандемии COVID-19.

Директор центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенски во время брифинга для прессы в понедельник назвала это руководство "первым шагом" к восстановлению нормальной жизни.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США продолжают рекомендовать вакцинированным людям носить маски, избегать больших скоплений людей и соблюдать дистанцию, когда они находятся в общественных местах. Также они просят американцев воздержаться от путешествий и призывают пройти тестирование в течение нескольких дней, если человек все же совершил поездку.

Человек считается полностью вакцинированным через две недели после получения последней необходимой дозы вакцины. Около 31 миллиона американцев (около 9% населения США) были полностью вакцинированы с помощью вакцины от COVID-19, разрешенной на федеральном уровне.

США Коронавирус COVID-19

Новости

Что произошло за день: понедельник, 8 марта

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов

В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов
Пандемия коронавируса

Власти Туниса смягчили требования к въезжающим в страну туристам

Башар Асад и его жена заразились COVID-19

Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

NYT узнала о новых санкциях против РФ за предполагаемые кибератаки

NYT узнала о новых санкциях против РФ за предполагаемые кибератаки

Жена принца Гарри обвинила Британскую королевскую семью в расизме

Жена принца Гарри обвинила Британскую королевскую семью в расизме

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 марта

США и Южная Корея договорились о расходах на содержание американских военных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');