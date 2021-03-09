Вакцинированным американцам разрешили встречаться без масок

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американцы, получившие обе дозы вакцины от коронавируса, могут собираться в помещении друг с другом без ношения маски или социального дистанцирования. Такие рекомендации появились в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний в понедельник, сообщается на сайте Associated Press.

В рекомендациях также говорится, что полностью вакцинированные люди могут собираться дома вместе с людьми, у которых низок риск развития тяжелой формы COVID-19, например, в случае вакцинированных бабушек и дедушек, посещающих здоровых детей и внуков.

Руководство появилось как сборник ответов на вопросы, которые все чаще появляются у вакцинированных людей. Привитые хотят знать, могут ли они свободно посещать членов семьи, путешествовать или делать другие вещи, обычные для жизни американцев до пандемии COVID-19.

Директор центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенски во время брифинга для прессы в понедельник назвала это руководство "первым шагом" к восстановлению нормальной жизни.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США продолжают рекомендовать вакцинированным людям носить маски, избегать больших скоплений людей и соблюдать дистанцию, когда они находятся в общественных местах. Также они просят американцев воздержаться от путешествий и призывают пройти тестирование в течение нескольких дней, если человек все же совершил поездку.

Человек считается полностью вакцинированным через две недели после получения последней необходимой дозы вакцины. Около 31 миллиона американцев (около 9% населения США) были полностью вакцинированы с помощью вакцины от COVID-19, разрешенной на федеральном уровне.