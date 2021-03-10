В администрации Санду пообещали вдвое сократить расходы на резиденцию президента

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента Молдавии обещает в два раза сократить расходы на содержание загородной резиденции президента. Об этом заявил генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну.

В среду он устроил экскурсию для всех желающих журналистов в загородную резиденцию в селе Кондрица, в которой четыре года проживал экс-президент Игорь Додон. Теперь она не используется.

По словам Спыну, в 2020 году в бюджете было предусмотрено на содержание резиденции 2,6 млн леев (около $150 тыс.). В 2021 году предусмотрено 2,3 млн леев (около $135 тыс.), но администрация планирует пересмотреть расходы и сократить их на 50%.

Спыну считает часть расходов неэффективными. Например, по его словам, в прошлом году было потрачено около 75 тыс. леев на интернет-услуги ($4,5 тыс.), еще 50 тысяч ($3 тыс.) - на содержание бассейна.

"Сейчас рассматриваются разные предложения об использовании резиденции в будущем. Есть варианты по использованию в качестве центра для жертв домашнего насилия или платформы для проведения культурных мероприятий", - сказал Спыну, пообещав представить решение по дальнейшему использованию объекта в ближайшие месяцы.

Он подчеркнул, что президент Санду отказалась от государственной резиденции и предпочла жить в своей двухкомнатной квартире в спальном районе Кишинева.

Выступая накануне на одном из телеканалов, Додон заявил, что он не видит пока сокращения расходов на содержание резиденции в Кондрице.

"Бюджет остался прежним, штатное расписание в администрации президента осталось прежним - 169 человек. Помните, меня критиковали?! А ничего не поменялось. Как расходовали по сто тысяч леев в день, так и тратят. Меня критиковали за то, что там было подсобное хозяйство. Родители меня научили быть хозяином. Папа говорил: "Если ты хочешь увидеть, какой хозяин этот человек, иди к нему домой". В Кондрице можно было увидеть руку хозяина. Я не знаю, какая там ситуация сейчас", - сказал Додон.

На время президентства Додон с семьей переехал жить в госрезиденцию, расположенную в 30 км от Кишинева. Он любил там принимать гостей, а также провел несколько пресс-конференций.

Он демонстрировал журналистам подсобное хозяйство, которое создали в Кондрице в период его мандата: там выращивали кур, индюков, овец, а в озере разводили рыбу. Также Додон показывал подвал, в котором хранил вино собственного производства и консервы домашнего изготовления, в том числе десятки банок с компотами и свиной тушенкой. Он заявлял, что сам занимается заготовками. После истечения мандата Додона из резиденции вывезли все это имущество.