Украина может законодательно ограничить импорт электроэнергии из РФ

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Парламент Украины рассмотрит законопроект, направленный на ограничение импорта электроэнергии из РФ.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергонезависимости страны обнародован на сайте Верховной рады в среду.

С инициативой о принятии этого закона выступил глава комитета украинского парламента по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус (фракция "Слуга народа").

"Временно, до 31 декабря 2021 года, регулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ - ИФ) имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений (точки поставок, соединяющие энергетические системы соседних стран - ИФ) между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором", - говорится в тексте документа.

Регулятор также имеет право аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности межгосударственных электросетей на 2020-2021 годы в части сечений с РФ. В таком случае будут компенсированы средства, уплаченные за распределенную пропускную способность, говорится в законопроекте.

Спецпошлины на энергоресурсы из России

Согласно пояснительной записке, документом предусматривается последовательный подход к снижению зависимости от поставок товаров из РФ, для чего также предлагается ввести спецпошлины на поставки энергоресурсов.

Согласно переходным положениям законопроекта, кабинет министров Украины в трехмесячный срок должен принять акты относительно введения специальных пошлин на топливно-энергетические ресурсы из РФ, в том числе антрацит, битуминозный и коксующийся уголь, бензины, сжиженные газы, углеводороды и тяжелые дистилляты.

Кроме того, правительство должно разработать законопроект о направлении средств, полученных от спецпошлин, на финансирование оператора энергосистемы Украины по спецобязательствам компенсации стоимости "зеленой" электроэнергии и/или по развитию генерирующих мощностей.

Помимо этого, предлагается обязать лицензиатов в сфере энергетики Украины ежегодно предоставлять регулятору информацию относительно кредитных договоров на сумму свыше 10 млн евро с российскими субъектами хозяйствования, в частности об их размере, процентных ставках и графиках погашения.

Отдельной нормой законопроекта предлагается обязать министерство энергетики инициировать неотложные меры в случае снижения запасов угля на складах электростанций ниже установленного минимального уровня, чтобы избежать нарушений в работе энергосистемы.

Как сообщалось ранее, Украина в феврале возобновила импорт электроэнергии из РФ, несмотря на то, что в прогнозном балансе электроэнергии на 2021 год, подготовленном министерством энергетики страны, импорт электроэнергии из России, как и экспорт не были предусмотрены. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в украинской энергетике, усугубившейся из-за сильных морозов.

На Украине прохождение нынешнего осенне-зимнего периода ознаменовалось работой АЭС на пониженной мощности (из-за сдвига ремонтной кампании 2020 года), рекордно низкими запасами угля на складах ТЭС и рекордным количеством энергоблоков ТЭС, выведенных в аварийный ремонт.